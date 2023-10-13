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06:07, 13 октября 2023Путешествия

Россиянка побывала в Грузии и описала поездку словами «попала в 1990-е»

Фото: Unsplash

Российская туристка побывала в Грузии и рассказала, что отдых за 85 тысяч рублей ее разочаровал. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тинькофф Журнал».

«Понимала, что еду не в ОАЭ или Европу, но все равно ожидала цивилизации и хоть какого-то сервиса, — такими словами описала поездку россиянка. — Реальность оказалась намного печальнее: я попала в 1990-е, которые видела в фильмах».

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Автор отзыва приехала в Батуми и пожаловалась, что пляжи на курорте не благоустроены. По ее словам, там нет кафе, магазинов и туалетов, но при этом «горы окурков и мусора». Более того, береговая линия оказалась выложена большими булыжниками, а лежаки и зонтики были платными. «Пляж там производит ощущение дикого. Я ожидала большей цивилизации», — добавила она.

Путешественница обратила внимание на грязь и мусор в городе, а также не оценила местную кухню. По мнению туристки, в Москве грузинские рестораны качественнее и вкуснее, также ей не понравился сервис. «Официанты не торопились обслуживать: сервисный сбор включен по умолчанию и составляет 10—15 процентов от чека, — написала она. — Думаю, мотивации угодить гостям у них нет».

Россиянка посчитала, что поездка в трехзвездочный отель с полупансионом обошлась ей в 85 тысяч рублей. Сумма включала пакетный тур с трансфером на автобусе за 60 тысяч, остальное она потратила на еду, экскурсии и развлечения. Туристка заключила, что в путешествии ей не хватило грузинского колорита и радушия.

Ранее другая российская туристка отправилась в Грузию на месяц и рассказала, что ее больше всего раздражало в Тбилиси. По словам москвички, в столице она ощутила слишком много национализма и скрытого негатива по отношению к русским.

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    Мария Борисова
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