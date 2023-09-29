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16:03, 29 сентября 2023Путешествия

Россиянка побывала в Тбилиси и назвала самый раздражающий факт о городе

Фото: Shakh Aivazov / AP

Российская туристка, месяц путешествовавшая по Грузии, назвала самый раздражающий факт о Тбилиси. Своим мнением она поделилась с «Лентой.ру».

По словам Елизаветы из Москвы, в городе она ощутила слишком много национализма и скрытого негатива по отношению к русским. «Больше всего раздражает, что повсюду висят украинские флаги, везде националистские лозунги. Проезжаешь по центру и не сразу понимаешь, где ты оказался — в Грузии или на Украине», — возмутилась россиянка.

При этом, по ее наблюдениям, такая обстановка наблюдается только в столице, в то время как в остальных регионах все спокойно. «Стоит выехать куда-то вроде Кахетии или Сванетии, и там уже такого нет. Люди все спокойные, доброжелательные, никаких украинских флагов и агрессии по отношению к россиянам, наконец-то можно расслабиться и действительно почувствовать себя на отдыхе», — пояснила девушка.

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Путешественница отметила, что ее друзья тоже чувствовали напряжение в Тбилиси. «Даже моя подруга из Украины сказала, что все эти флаги выглядят странно, поскольку портят антураж города», — заключила она.

Ранее отдохнувшие в Грузии россиянки рассказали, что их удивили русофобские лозунги местных жителей и недружественная атмосфера. Путешественница Олеся провела в Тбилиси отпуск в середине августа и описала его фразой «больше туда не вернусь».

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    Марк Успенский
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