Россиянки поехали в Грузию и удивились русофобским лозунгам местных

Российские туристки описали поездку в Грузию фразой «больше туда не вернусь»

Поехавшие в Грузию россиянки удивились русофобским лозунгам местных жителей и недружественной атмосфере. Об этом они рассказали в беседе с «Лентой.ру».

Одна из собеседниц издания по имени Олеся провела в Тбилиси отпуск в середине августа и описала его фразой «больше туда не вернусь». По словам туристки, грузины всячески проявляли презрение к русскому языку и россиянам. К примеру, в чеках в ресторанах и кафе можно было заметить фразы «Россия — оккупант» или «Слава Украине!».

«Везде наклейки на машинах, граффити, еще что-то. Мне было супер-дискомфортно, и я думала, что больше не вернусь туда. Это не везде, понятное дело. Но обычно же плохое запоминается лучше», — объяснила Олеся. Девушка также заметила, что Грузия как туристическое место переоценена. На ее взгляд, в стране «не настолько прикольно, как пестрит интернет».

Еще одна россиянка из Москвы по имени Мария, которая отправилась в Тбилиси в начале сентября, рассказала, что не ожидала такого количества русофобии. Она пожаловалась, что была шокирована обилием украинских флагов на улицах и в заведениях.

«Написано везде: "Слава Украине", "Россия — террористы", "Вам здесь не рады". Это само по себе неприятно выглядит, ведь Тбилиси очень красивый город, здесь красивая архитектура. (...) Я нормально отношусь к любой позиции, но здесь этого очень много. И совершенно непонятно, чего хотят грузины, зачем им это нужно», — высказалась девушка.

Мария также заявила о напряжении во время посещения заведений питания. В ресторанах и кафе сотрудники предпочитают разговаривать на грузинском и английском языках, даже если понимают, что человек из России.

Ранее в парламенте Грузии зарегистрировали законопроект оппозиции, представители которой захотели ограничить выдачу вида на жительство (ВНЖ) россиянам. По словам автора инициативы, парламентария Романа Гоциридзе, документ подразумевает введение ограничений для граждан России на получение инвестиционных и краткосрочных ВНЖ до конца 2024 года.