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16:53, 29 августа 2023Путешествия

В Грузии захотели ограничить выдачу ВНЖ россиянам

В Грузии зарегистрировали законопроект об ограничении выдачи ВНЖ россиянам

Фото: Janis Laizans / Reuters

В парламенте Грузии зарегистрировали законопроект оппозиции, представители которой захотели ограничить выдачу вида на жительство (ВНЖ) россиянам. Об этом пишет РИА Новости.

По словам автора инициативы, парламентария Романа Гоциридзе, документ подразумевает введение ограничений для граждан России на получение инвестиционных и краткосрочных ВНЖ до конца 2024 года.

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Гоциридзе отметил, что с 2022 по 2023 год россияне приобрели в Грузии до десяти тысяч квартир, что говорит об их долгосрочном проживании в стране. Парламентарий также добавил, что граждане России покупают и другие виды недвижимости, а это в дальнейшем становится законным основанием для получения постоянного ВНЖ.

«При этом цены на недвижимость значительно выросли, что затрудняет покупку и аренду квартиры гражданами Грузии», — посетовал депутат, подчеркнув, что он и его коллеги беспокоятся о государственных и национальных интересах.

Ранее власти еще одной страны, Финляндии, захотели усложнить процедуру выдачи виз и ВНЖ россиянам. Об этом заявила глава МВД Финляндии Мари Рантанен (Mari Rantanen) после ареста россиянина Воислава Тордена, ранее известного как Ян Петровский.

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    Марина Черняк
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