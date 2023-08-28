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12:40, 28 августа 2023Путешествия

Россиянам захотели усложнить выдачу виз и ВНЖ в Финляндии

В МВД Финляндии захотели пересмотреть требования для получения виз россиянами
СюжетВизы в Европу:

Фото: Tapio Haaja / Unsplash

Власти Финляндии захотели усложнить процедуру выдачи виз и вида на жительство (ВНЖ) россиянам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на финские СМИ.

О пересмотре требований для получения виз и ВНЖ россиянами заявила глава МВД Финляндии Мари Рантанен (Mari Rantanen) в беседе с журналистами издания IltaSanomat после ареста россиянина Воислава Тордена, ранее известного как Ян Петровский.

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«Мы обязательно рассмотрим все вопросы, чтобы воспрепятствовать пересечению границы людьми, которые могли бы представлять угрозу для национальной безопасности Финляндии», — отметила она.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо (Petteri Orpo), в свою очередь, сообщил в радиоинтервью общественной корпорации YLE о возможности ужесточения въезда в страну россиян в связи с ситуацией с Петровским.

25 августа в Финляндии задержали одного из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич» Яна Петровского, который находится под санкциями Евросоюза и США. Ранее также сообщалось, что Петровский может попросить у Хельсинки политического убежища на фоне возможной экстрадиции на Украину.

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    Марина Черняк
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