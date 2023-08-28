Россиянам захотели усложнить выдачу виз и ВНЖ в Финляндии

В МВД Финляндии захотели пересмотреть требования для получения виз россиянами

Власти Финляндии захотели усложнить процедуру выдачи виз и вида на жительство (ВНЖ) россиянам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на финские СМИ.

О пересмотре требований для получения виз и ВНЖ россиянами заявила глава МВД Финляндии Мари Рантанен (Mari Rantanen) в беседе с журналистами издания IltaSanomat после ареста россиянина Воислава Тордена, ранее известного как Ян Петровский.

«Мы обязательно рассмотрим все вопросы, чтобы воспрепятствовать пересечению границы людьми, которые могли бы представлять угрозу для национальной безопасности Финляндии», — отметила она.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо (Petteri Orpo), в свою очередь, сообщил в радиоинтервью общественной корпорации YLE о возможности ужесточения въезда в страну россиян в связи с ситуацией с Петровским.

25 августа в Финляндии задержали одного из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич» Яна Петровского, который находится под санкциями Евросоюза и США. Ранее также сообщалось, что Петровский может попросить у Хельсинки политического убежища на фоне возможной экстрадиции на Украину.