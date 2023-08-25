В Финляндии задержали одного из лидеров ДШРГ «Русич»

MTV3: в Финляндии задержан один из лидеров ДШРГ «Русич» россиянин Петровский

В Финляндии задержали члена диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич» Яна Петровского. Об этом сообщает финский телеканал MTV3.

Телеканал сообщил, что задержанный Ян Игоревич Петровский находится под санкциями Евросоюза и США. Утверждается, что ДШРГ «Русич» связана с ЧВК Пригожина.

Телеканал сообщил, что Украина уже обратилась к финским властям с просьбой об экстрадиции Петровского.