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12:08, 25 августа 2023Мир

В Финляндии задержали одного из лидеров ДШРГ «Русич»

MTV3: в Финляндии задержан один из лидеров ДШРГ «Русич» россиянин Петровский

Фото: Karolis Kavolelis / Shutterstock / Fotodom

В Финляндии задержали члена диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич» Яна Петровского. Об этом сообщает финский телеканал MTV3.

Телеканал сообщил, что задержанный Ян Игоревич Петровский находится под санкциями Евросоюза и США. Утверждается, что ДШРГ «Русич» связана с ЧВК Пригожина.

Телеканал сообщил, что Украина уже обратилась к финским властям с просьбой об экстрадиции Петровского.

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    Александр Слабиев
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