Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:22, 25 августа 2023Силовые структуры

Россиянина обвинили в госизмене после попытки сбежать на Украину

Житель Калининграда попал под статью о госизмене после попытки вступить в ВСУ

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Жителя Калининградской области, пытавшегося сбежать на Украину, задержали на границе в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

56-летний мужчина планировал обойти пункты пропуска у Шебекино, чтобы пробраться на сопредельную территорию и вступить там в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Силовики установили, что задержанный — уроженец Житомирской области Украины с гражданством России. В отношении него возбуждено уголовное дело о госизмене.

15 августа сообщалось, что сотрудники ФСБ выявили двух жителей Новосибирской области, собиравшихся участвовать в боевых действиях на стороне Украины. Обоим объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, подпадающих под статью 275 («Госизмена») УК РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    Дональд Трамп прилетел в Джорджию и сдался властям. Как проходил арест и как экс-президент США его прокомментировал?

    В Германии расширение БРИКС назвали поражением для фон дер Ляйен и Борреля

    Кендалл Дженнер показала фигуру в купальнике

    Восстановление Украины оценили в миллиарды долларов

    В Турции захотели исключить алкоголь из all inclusive в отелях

    В ФСБ заявили о раскрытии всех поджогов в России по заказу спецслужбы Украины

    ФСБ обвинила украинские спецслужбы в поджогах объектов МВД в России

    На Android-смартфонах появится встроенная поддержка ИИ

    Россиянам раскрыли новую схему мошенничества

    В Минпросвещения назвали сроки поставки в школы нового учебника по истории

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости