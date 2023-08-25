Россиянина обвинили в госизмене после попытки сбежать на Украину

Житель Калининграда попал под статью о госизмене после попытки вступить в ВСУ

Жителя Калининградской области, пытавшегося сбежать на Украину, задержали на границе в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

56-летний мужчина планировал обойти пункты пропуска у Шебекино, чтобы пробраться на сопредельную территорию и вступить там в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Силовики установили, что задержанный — уроженец Житомирской области Украины с гражданством России. В отношении него возбуждено уголовное дело о госизмене.

15 августа сообщалось, что сотрудники ФСБ выявили двух жителей Новосибирской области, собиравшихся участвовать в боевых действиях на стороне Украины. Обоим объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, подпадающих под статью 275 («Госизмена») УК РФ.