ФСБ предостерегла от госизмены двоих собиравшихся воевать за Украину россиян

ФСБ выявила двоих новосибирцев, собиравшихся вступить в ВСУ

Сотрудники ФСБ выявили двух жителей Новосибирской области, собиравшихся воевать на стороне Украины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Спецслужбы задержали 33-летнего жителя села Кыштовка и его 29-летнего родственника, которые пытались выйти на контакт с противником и выясняли пути перехода государственной границы, чтобы добраться до Украины и вступить в ряды ее Вооруженных сил (ВСУ). У одного из них правоохранители в ходе обыска дома нашли арсенал незарегистрированного огнестрельного оружия с боеприпасами.

Обоим объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, подпадающих под статью 275 Уголовного кодекса РФ («Госизмена»). В случае повторного их совершения они могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Также Венгеровский районный суд Новосибирской области приговорил к ограничению свободы на один год 33-летнего жителя села Кыштовка за незаконное хранение оружия.