Задержанный в Финляндии россиянин попросит у Хельсинки убежища

Yle: задержанный в Финляндии Петровский может попросить у Хельсинки убежища

Задержанный в Финляндии россиянин Ян Петровский может попросить у Хельсинки политического убежища на фоне возможной экстрадиции на Украину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на финский телеканал Yle.

Также в российском посольстве в Финляндии сообщили РИА Новости, что обращений от Петровского до 23 августа не поступало. Хотя, по информации дипломатов, у него была возможность пользоваться телефоном.

Ранее Генеральная прокуратура Украины заявила о подготовке документов для экстрадиции арестованного в Финляндии россиянина, хотя и не назвала его фамилию.

О задержании Петровского стало известно 25 августа. Его называют одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич».