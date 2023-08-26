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13:07, 26 августа 2023Мир

Задержанный в Финляндии россиянин попросит у Хельсинки убежища

Yle: задержанный в Финляндии Петровский может попросить у Хельсинки убежища

Фото: Lehtikuva / Eelis Berglund / Reuters

Задержанный в Финляндии россиянин Ян Петровский может попросить у Хельсинки политического убежища на фоне возможной экстрадиции на Украину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на финский телеканал Yle.

Также в российском посольстве в Финляндии сообщили РИА Новости, что обращений от Петровского до 23 августа не поступало. Хотя, по информации дипломатов, у него была возможность пользоваться телефоном.

Ранее Генеральная прокуратура Украины заявила о подготовке документов для экстрадиции арестованного в Финляндии россиянина, хотя и не назвала его фамилию.

О задержании Петровского стало известно 25 августа. Его называют одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич».

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    Александр Слабиев
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