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Бывший СССР
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14:01, 9 июля 2026Бывший СССР

«Это произведет впечатление». В Киеве анонсировали удары баллистическими ракетами по России. Цели — Москва и военные объекты

Штилерман: Украина может ударить по РФ баллистической ракетой собственного производства
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)
Завод компании Fire Point

Завод компании Fire Point . Фото: Efrem Lukatsky / AP

Украина может попытаться нанести удар по России баллистической ракетой собственного производства. Соответствующие планы раскрыл главный конструктор и соучредитель украинской компании Fire Point Денис Штилерман.

По его словам, сейчас проходят испытания двигателя будущей ракеты, после чего начнутся летные испытания. В случае успеха — если ракета будет делать «то, что задает ей алгоритм» — испытания могут продолжиться на России.

Думаю, осенью мы будем уже испытывать нашу ракету на России

Денис Штилермансоучредитель Fire Point

До этого Штилерман уже заявлял, что Украина в ближайшее время ожидает запуск баллистической ракеты FP-9, которую можно считать аналогом изделия российского комплекса «Искандер-М». Также он уверял, что Киев готов производить дальнобойные ракеты «Фламинго» в необходимом количестве.

При этом несколькими месяцами ранее соучредитель Fire Point был уверен, что новые баллистические ракеты будут готовы к середине 2026 года.

Части ракет «Фламинго» на секретном заводе Fire Point на Украине

Части ракет «Фламинго» на секретном заводе Fire Point на Украине

Фото: Efrem Lukatsky / AP

На Украине захотели произвести впечатление ударом по Москве

Штилерман также раскрыл возможные цели в России, по которым Киев, по его мнению, мог бы нанести удары в рамках испытаний своей баллистической ракеты.

Во-первых, Москва. И некоторые из хорошо охраняемых военных объектов

Денис Штилермансоучредитель Fire Point

Конструктор также выразил уверенность в том, что российские средства противоракетной обороны якобы не смогут перехватить украинскую ракету «должным образом». Это, по мнению Штилермана, должно будет произвести впечатление на Москву.

Надеюсь, что когда очень большая часть запущенных ракет попадет в Москву, это каким-то образом произведет на них впечатление

Денис Штилермансоучредитель Fire Point

Ранее Штилерман ударами по Москве обещал вызвать «масштабные изменения в мышлении россиян и высшего руководства России».

Соучредитель украинской компании Fire Point Денис Штилерман

Соучредитель украинской компании Fire Point Денис Штилерман

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Российский генерал-лейтенант ответил на угрозу ударить по Москве

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев прокомментировал заявление Штилермана. По его мнению, слова соучредителя компании-разработчика ракет являются проявлением информационной войны.

Он отметил, что сделать ракету не так просто. «Это сложно. Нужны конструкторские мысли», — заявил Соболев.

Кроме того, депутат Госдумы заверил, что российские средства противовоздушной обороны надежны, в том числе и по перехвату баллистических ракет.

То, что они грозят, — это больше информационное воздействие на население России

Виктор Соболевгенерал-лейтенант, депутат Госдумы

Соболев добавил, что таким заявлениям стоит противопоставить правду, в то же время разоблачая ложь Киева.

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