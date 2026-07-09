Генерал-лейтенант ответил Украине на угрозы ударить по Москве новой баллистической ракетой

Соболев назвал заявление о планах Украины ударить по Москве информационной войной

Слова главного конструктора украинской компании «Fire Point» Дениса Штилермана о планах ударить по Москве новой баллистической ракетой являются проявлением информационной войны. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с «Газетой.ру».

Парламентарий заверил, что был на заводах и знает, что ракету сделать не просто, так как для этого «нужны конструкторские мысли». При этом он подчеркнул, что российские средства противовоздушной обороны надежны и способны перехватывать баллистические ракеты. «То, что они грозят, — это больше информационное воздействие на население России», — сказал Соболев, отвечая на вопросы издания.

По его мнению, таким заявлениям стоит противопоставить правду, в то же время разоблачая ложь Киева.

Ранее Штилерман анонсировал осенние удары баллистическими ракетами по России. До этого он также заявлял, что Украина уничтожит всю критическую инфраструктуру Белоруссии, если оттуда начнется наступление.