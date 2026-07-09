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14:30, 9 июля 2026Экономика

Стоимость жилья в Москве измерили в буханках

Эксперт Перескокова: Квадратный метр жилья в Москве стоит как шесть тысяч буханок хлеба
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Стоимость одного квадратного метра в новостройках Москвы сравнима с 4-6 тысячами буханок хлеба. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на подсчеты эксперта по недвижимости Наталью Перескокову.

«Высокая стоимость квадратного метра складывается из нескольких факторов. В первую очередь это высокая стоимость земельных участков, рост цен на строительные материалы и оборудование, увеличение затрат на оплату труда, подорожание проектного финансирования из-за высоких ставок, а также расходы девелоперов на создание инфраструктуры и выполнение требований по благоустройству», — пояснила Перескокова.

При этом в элитных районах столицы цены на недвижимость достигают колоссальных масштабов, поэтому их ценность нагляднее измерять уже не в хлебе, а в других дорогостоящих ресурсах.

В 2025 году траты россиян на походы в кафе и рестораны выросли почти на треть. По словам руководителя налоговой практики «Финэкспертизы» Сергея Зубкова, это связано со снижением доступности крупных покупок — недвижимости и автомобилей. Различные формы отдыха, в том числе походы в рестораны, россияне выбирают в качестве альтернативы.

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