Стоимость жилья в Москве измерили в буханках

Эксперт Перескокова: Квадратный метр жилья в Москве стоит как шесть тысяч буханок хлеба

Стоимость одного квадратного метра в новостройках Москвы сравнима с 4-6 тысячами буханок хлеба. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на подсчеты эксперта по недвижимости Наталью Перескокову.

«Высокая стоимость квадратного метра складывается из нескольких факторов. В первую очередь это высокая стоимость земельных участков, рост цен на строительные материалы и оборудование, увеличение затрат на оплату труда, подорожание проектного финансирования из-за высоких ставок, а также расходы девелоперов на создание инфраструктуры и выполнение требований по благоустройству», — пояснила Перескокова.

При этом в элитных районах столицы цены на недвижимость достигают колоссальных масштабов, поэтому их ценность нагляднее измерять уже не в хлебе, а в других дорогостоящих ресурсах.

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