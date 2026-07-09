Россияне стали больше тратить на походы в кафе

«Финэкспертиза»: Траты россиян на посещение кафе и ресторанов выросли на 27 процентов

В 2025 году траты россиян на походы в кафе и рестораны выросли почти на треть. Об этом со ссылкой на исследование «Финэкспертиза» сообщает ТАСС.

По данным аналитиков, расходы на питание вне дома на семью из трех человек прибавили 27 процентов и выросли с 2,7 до 3,5 тысячи рублей в месяц. Увеличение трат на посещение общепита заметно опережало рост цен: за тот же период услуги кафе и столовых подорожали на 12,8, а ресторанов — на 11,8 процента.

«Когда крупные покупки, например автомобили, техника и недвижимость, становятся менее доступными, часть свободных средств перераспределяется в пользу относительно небольших, но эмоционально значимых расходов — ресторанов, концертов и других форм отдыха. Именно поэтому расходы на впечатления зачастую оказываются более устойчивыми, чем можно было бы ожидать исходя только из динамики доходов населения», — пояснил руководитель налоговой практики «Финэкспертизы» Сергей Зубков.

Бизнес-консультант Илья Русяев ранее отметил, что рост цен изменил формат романтических отношений в России. По его словам, свидания дорожают быстрее, чем растут доходы молодежи. В частности, чек в ресторанах за год вырос почти на 24 процента, а в барах — примерно на 11 процентов. Для фастфуда скачок оценивается в 8 процентов. К концу прошлого года, в крупных городах ужин на одного человека добрался до отметки в четыре тысячи рублей.