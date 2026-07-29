Минобороны выпустило заявление об ударах по украинским кораблям и портам

Минобороны: ВС России ударили по трем сухогрузам и портам Украины

Вооруженные силы (ВС) России ударили по трем сухогрузам и портам Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.

В порту «Одесса» удар был нанесен по резервуару с горюче-смазочными материалами, предназначенными для украинских войск.

Помимо того, в порту «Южный» и в море были поражены три сухогруза с грузами военного назначения, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что системы ПВО в ночь с 28 на 29 июля уничтожили над регионами России сотни украинских БПЛА. Под удар, по данным Минобороны, попали 12 российских регионов, среди которых Татарстан, Крым и Чувашия, а также Рязанская, Ростовская и Воронежская области.