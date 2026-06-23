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16:12, 23 июня 2026Экономика

Россияне начали экономить на романтике

«Известия»: Россияне стали чаще выбирать бюджетные свидания из-за роста цен
Кирилл Луцюк

Фото: Unsplash

Рост цен изменил формат романтических отношений в России. Об этом рассказал бизнес-консультант Илья Русяев. Его процитировали «Известия».

По его словам, свидания дорожают быстрее, чем растут доходы молодежи. В частности, чек в ресторанах за год вырос почти на 24 процента, а в барах — примерно на 11 процентов. Для фастфуда скачок оценивается в 8 процентов. К концу прошлого года, в крупных городах ужин на одного человека добрался до отметки в четыре тысячи рублей.

Кроме того, за год кофе в пекарнях подорожал примерно на 25 процентов, а за средний билет в кино приходится платить больше 425 рублей (плюс 18 процентов за год).

Как следствие, молодежь все реже посещает кино или рестораны и предпочитает более бюджетные варианты. К последним Русяев отнес прогулки, кофе навынос или домашние встречи.

В начале июня председатель клуба «Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова рассказала, что россияне стали экономить на цветах, средний чек на покупку которых в январе-мае 2026 года вырос на 2,4 процента.

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