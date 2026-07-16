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10:21, 16 июля 2026Мир

Киев отреагировал на нападение украинцев на супружескую пару в Польше

Посол Украины в Польше Боднар осудил преступление украинцев против поляков в Бытуве
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Jurand38 / Shutterstock / Fotodom

Киев осудил нападение украинцев на супружескую пару в польском городе Бытув, которое привело к смерти местного жителя. С таким заявлением выступил посол Украины в Польше Василий Боднар, его слова передает издание Do Rzeczy.

«Нет никаких оправданий таким жестоким действиям в цивилизованном обществе. Никто не имеет права лишать жизни другого человека! В правовом государстве каждый должен понести справедливое наказание за совершенное преступление после того, как его вина будет доказана», — сообщил посол.

В четверг, 9 июля, группа из трех украинцев напала на польскую пару в Бытуве. В результате полученных травм пострадавший мужчина не выжил.

Ранее поляк жестоко избил соотечественника, приняв его за украинца. Нападавший нанес пострадавшему два удара по голове и оскорбил его, сказав, что ему не место в Польше.

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