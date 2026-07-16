Россия оказалась основным рынком сбыта одного вида грузинской продукции

Минсельхоз Грузии: Более 95 процентов экспорта яблок в январе-июне пришлось на Россию

Подавляющая часть поставок грузинских яблок по итогам первой половины года пришлась на российский рынок. Об этом сообщается на сайте Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства (Минсельхоза) постсоветской страны.

За отчетный период свыше 95 процентов экспорта этих грузинских фруктов пришлось на Россию, отметили в ведомстве. «Основным экспортным рынком остается Россия», — констатировали в министерстве.

В целом за январь-июнь грузинские экспортеры отправили за рубеж 14,7 тысячи тонн яблок. Совокупная стоимость поставок достигла 11,2 миллиона долларов. В физическом выражении отгрузки увеличились на 37 процентов, а в денежном — на 67 процентов, резюмировали в местном Минсельхозе.

Стремительный прирост был зафиксирован в мае. За последний месяц весны поставки яблок из Грузии в Россию подскочили более чем в пять раз в деньгах. Крупнейшими импортерами (помимо России) стали Турция, Армения и Ирак.

Резкое наращивание импорта из постсоветской страны отмечается на фоне недостаточно высокого уровня обеспеченности России этими фруктами. Первый заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова в начале лета оценивала этот показатель в 83 процента. В этом плане, отмечала она, России есть куда стремиться. Выйти на 100-процентную обеспеченность планируется к 2030 году, заключила она.