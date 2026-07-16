Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:30, 16 июля 2026Экономика

Россия оказалась основным рынком сбыта одного вида грузинской продукции

Минсельхоз Грузии: Более 95 процентов экспорта яблок в январе-июне пришлось на Россию
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Lialina Olena / Shutterstock / Fotodom

Подавляющая часть поставок грузинских яблок по итогам первой половины года пришлась на российский рынок. Об этом сообщается на сайте Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства (Минсельхоза) постсоветской страны.

За отчетный период свыше 95 процентов экспорта этих грузинских фруктов пришлось на Россию, отметили в ведомстве. «Основным экспортным рынком остается Россия», — констатировали в министерстве.

В целом за январь-июнь грузинские экспортеры отправили за рубеж 14,7 тысячи тонн яблок. Совокупная стоимость поставок достигла 11,2 миллиона долларов. В физическом выражении отгрузки увеличились на 37 процентов, а в денежном — на 67 процентов, резюмировали в местном Минсельхозе.

Стремительный прирост был зафиксирован в мае. За последний месяц весны поставки яблок из Грузии в Россию подскочили более чем в пять раз в деньгах. Крупнейшими импортерами (помимо России) стали Турция, Армения и Ирак.

Резкое наращивание импорта из постсоветской страны отмечается на фоне недостаточно высокого уровня обеспеченности России этими фруктами. Первый заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова в начале лета оценивала этот показатель в 83 процента. В этом плане, отмечала она, России есть куда стремиться. Выйти на 100-процентную обеспеченность планируется к 2030 году, заключила она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Владельцы культовой передачи «Каламбур» вывели миллионы рублей из России на Украину
    Россиянам назвали профессии с доходом от 250 тысяч рублей на удаленке
    Вэнс сделал неожиданное признание об одном провале администрации Трампа
    Названа цель массированной атаки ВСУ на Россию
    Телеведущий из Италии словами «мультик ваш прославился везде» описал «Машу и Медведя»
    Россиянам напомнили о преимуществе некоторых автомобилистов на АЗС
    Женщина решила спасти летучую мышь и едва не умерла
    Российский фондовый рынок ускорил снижение
    Российский Supercam S350 вызвал интерес из-за СВО
    В России заявили о возможной остановке поставок оружия для ВСУ через Одессу
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok