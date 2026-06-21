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14:41, 21 июня 2026Экономика

Россия нарастила поставки яблок из постсоветской страны

Статслужба Грузии: В мае 2026 года Россия нарастила импорт яблок более чем в пять раз
Вячеслав Агапов

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В мае 2026 года Россия нарастила импорт яблок более чем в пять раз. Об этом со ссылкой на данные статслужбы постсоветской страны сообщает РИА Новости.

За месяц поставки фруктов увеличились до 1,9 миллиона долларов в денежном выражении. Годом ранее импорт яблок из бывшей республики СССР оценивался в 346,1 тысячи долларов.

В мае Грузия поставляла яблоки лишь четырем покупателям. Помимо возглавившей рейтинг России, их приобретали Турция (75,6 тысячи долларов), Армения (27,9 тысячи долларов) и Ирак (26,9 тысячи долларов).

Первый заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова в рамках Петербургского международного экономического форума заявила, что в настоящее время уровень обеспеченности России яблоками оценивается в 83 процента. В этом плане России есть куда стремиться, отметила замглавы отраслевого министерства. К 2030 году уровень обеспеченности яблоками должен достичь 100 процентов, пояснила Фастова.

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