Уровень обеспеченности России яблоками оценили

Первый замглавы Минсельхоза Фастова: Россия обеспечена яблоками на 83 процента

В настоящее время уровень обеспеченности России яблоками оценивается в 83 процента. Об этом заявил первый заместитель министра сельского хозяйства (Минсельхоза) Елена Фастова в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Ее слова приводит «Интерфакс».

В этом плане России есть куда стремиться, отметила замглавы отраслевого министерства. К 2030 году уровень обеспеченности яблоками должен достичь 100 процентов, пояснила Фастова.

Соответствующие поручения, напомнила она, дал президент России Владимир Путин. У Минсельхоза, полагает Фастова, не возникнет проблем с реализацией этой цели. К 2030 году сбор яблок в стране, как ожидается, вырастет в 4,5 раза в сравнении с показателем за 2014-й и достигнет 2,7 миллиона тонн, констатировала замглавы ведомства.

Осенью 2024 года Путин заявил о проблеме доступности яблок на внутреннем рынке на фоне проблем с урожаем в ряде регионов. Тогда он назвал эти фрукты дефицитными и призвал власти решить сохраняющиеся трудности с поставками. Глава государства также призвал власти ускорить процесс выхода России на самообеспеченность яблоками. Руководитель Минсельхоза Оксана Лут заявила, что решить эту задачу удастся к 2028 году.