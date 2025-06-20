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11:57, 20 июня 2025Экономика

В России назвали сроки выхода на самообеспеченность яблоками

Глава Минсельхоза Лут: РФ выйдет на самообеспеченность яблоками к 2028 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Shelley Pauls / Unsplash

Россия выйдет на 100-процентную самообеспеченность яблоками к 2028 году. Об этом заявила глава Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) РФ Оксана Лут, ее слова приводит газета «Известия».

В этом году урожай яблок будет не таким высоким, как ожидалось, отметила она. В качестве главной причины министр назвала негативные последствия весенних заморозков. Из-за этого российские аграрии не доберут около 100 тысяч тонн. Несмотря на это, урожай текущего года окажется выше на 200 тысяч тонн, чем прошлогодний, и достигнет отметки примерно в 2 миллиона тонн, спрогнозировала Лут.

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В целом по итогам года в РФ планируют собрать в общей сложности порядка 2,1 миллиона тонн плодово-ягодной продукции, отметила она. Помочь выйти на самообеспеченность яблоками должны в том числе государственные программы поддержки садоводов в ключевых аграрных регионах РФ. Речь идет, в частности, о поддержке закладки садов и льготное агрострахование. Эти инструменты должны защитить садоводов от последствий природных катаклизмов, заключила Лут.

Ранее о проблеме доступности яблок на внутреннем рынке заявлял президент РФ Владимир Путин. Он назвал эти фрукты дефицитными и призвал власти решить сохраняющиеся трудности с поставками. Глава государства тогда также призвал правительство и профильные ведомства добиться ускорения выхода на самообеспеченность яблоками. Однако пока влияние природных катаклизмов на внутренний рынок остается существенным. Так, в начале июня в Ростовской области предупредили о риске потери свыше 50 процентов урожая яблок из-за весенних заморозков. В связи с этим цены на яблоки в России могут вновь вырасти, предупредили местные аграрии.

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