Путин назвал дефицитный продукт в России

Путин заявил о сохраняющемся дефиците яблок в России и призвал развиваться

На встрече с главой Республики Северная Осетия – Алания Сергеем Меняйло президент России Владимир Путин заявил, что в стране сохраняется дефицит яблок и нужно развиваться в направлении решения этой проблемы. О разговоре сообщает РИА Новости.

Меняйло, в свою очередь, рассказал, что в его регионе находится самый большой на юге России яблоневый сад площадью 1,5 тысячи гектаров. В августе глава Минсельхоза Оксана Лут утверждала, что в прошлом году самообеспеченность России по яблокам составила 87 процентам, а довести до 100 процентов власти хотят к 2028 году.

В начале октября Россельхознадзор указывал, что из-за майских заморозков в центральном и северо-западном регионах страны текущий урожай яблок составит всего 30-40 процентов от обычного, что и привело к росту цен на привычный продукт почти в два раза.

Для снижения напряженности правительство намерено заместить пропавший урожай поставками из Азербайджана, Армении, Турции, Сербии, Китая, Белоруссии, Приднестровья и Северной Кореи.

В сентябре отмечалось, что одним из основных поставщиков яблок для России в январе-июле 2024 года стал Китай. За семь месяцев по этому направлению импортировали 22,2 тысячи тонн фруктов, что почти в три раза больше, чем годом ранее.

Таким же путем власти пошли для снижения остроты со сливочным маслом. Для импорта уже были открыты поставки из Индии, Ирана, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов.