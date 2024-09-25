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10:19, 25 сентября 2024Экономика

Россия увеличила закупки одного вида китайских фруктов

«Руспродсоюз»: импорт китайских яблок в Россию вырос почти в три раза

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

В январе-июле 2024 года Россия купила в Китае 22,2 тысячи тонн яблок. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на ассоциацию «Руспродсоюз».

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года импорт вырос в 2,9 раза. Год назад речь шла о 7,6 тысячах тонн.

Отмечается также, что цены на импортируемые из Китая яблоки снизились по сравнению с прошлогодними значениями на 24,1 процента — до 904,4 доллара за тонну.

По данным на вторую половину августа, дороже всего в России яблоки стоили на Дальнем Востоке. Жителям этого региона приходилось платить в среднем чуть больше 239 рублей за килограмм этих фруктов. Дешевле всего они продавались в Южном федеральном округе — 128,7 рубля.

За неделю с 27 августа по 2 сентября яблоки в России подешевели на 1,7 процента. В среднем же цена фруктов опустилась на 1,66 процента.

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