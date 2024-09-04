В России зафиксировали первое за полтора года снижение цен

Росстат: за неделю с 27 августа по 2 сентября цены снизились впервые за 1,5 года

За неделю с 27 августа по 2 сентября цены в России снизились на 0,02 процента. О первом за полтора года ускорении дефляции сообщает Росстат.

Средняя стоимость фруктов и овощей за неделю снизилась на 1,66 процента, в том числе на морковь (минус 4,6 процента), капусту белокочанную (минус 4,3 процента), свеклу (минус 3,7 процента), картофель (минус 3,5 процента), лук репчатый и яблоки (минус 1,7 процента), бананы (минус 0,7 процента). Огурцы и помидоры подорожали на 1,2 и 0,1 процента соответственно.

Среди непродовольственных зафиксировали снижение цен на электро- и бытовые приборы (минус 0,94 процента), зубные пасты, туалетную бумагу и прокладки (минус 0,3 процента), а также мыло (минус 0,1-0,2 процента). Подешевели смартфоны (минус 1,2 процента), мужские футболки и детские кроссовки (минус 0,2 процента).

На фоне окончания сезона отпусков также подешевели перелеты по России (минус 8,85 процента), проживание в санаториях (минус 2,96 процента), а услуги гостиниц перестали дорожать.

Бывший министр финансов и банкир Михаил Задорнов ранее заявил, что одной из главных причин ускорения роста цен в России является опережающий рост зарплат на фоне нехватки рабочих рук. За короткое время рынок труда покинули 2–2,2 миллиона человек — чтобы справиться с дефицитом кадров, бизнесу пришлось повышать зарплаты. Еще одной причиной стали растущие расходы государственного бюджета — траты увеличиваются на 20 процентов в год.