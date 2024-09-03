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08:29, 3 сентября 2024Экономика

Названы причины ускорения роста цен в России

Михаил Задорнов: причиной инфляции в России является рост зарплат и цен на жилье

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Бывший министр финансов и банкир Михаил Задорнов назвал три основные причины ускорения роста цен в России. Его слова приводит газета «Известия».

По словам эксперта, одной из причин инфляции является опережающий рост зарплат на фоне нехватки рабочих рук. За короткое время рынок труда покинули 2–2,2 миллиона человек, среди которых — вышедшие на пенсию, мобилизованные или уехавшие из страны. Чтобы справиться с дефицитом кадров, бизнесу пришлось повышать зарплаты — с середины 2023-го они выросли на девять-десять процентов в реальном выражении.

Еще одной причиной стали растущие расходы государственного бюджета — траты увеличиваются на 20 процентов в год. По данным Минфина, на бюджетные траты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в декабре-январе потратили порядка 4,2 триллиона рублей.

Наконец, рост цен разгоняет и подорожание жилья, которое влияет и на текущую инфляцию, и на инфляционные ожидания. С 2019 года, стоимость недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях, а также в Краснодарском крае выросла примерно на 70 процентов, а в некоторых городах — и на 90 процентов.

По словам зампредседателя Центробанка Алексея Заботкина, статистика не говорит о стабильном падении темпов роста цен в России. Согласно базовому сценарию ЦБ, приблизиться к требуемой цели по инфляции удастся не раньше 2025 года, но в случае шокового развития событий (мировой финансовый кризис, усиление санкционного давления) инфляция в России вырастет до 13-15 процентов, а выйти к целевому значению получится не раньше 2028 года.

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