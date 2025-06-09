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13:27, 9 июня 2025Экономика

Ключевой агрорегион России лишится значительной части урожая яблок

Садовод Авакян: Дончане лишатся свыше 50 % урожая яблок из-за заморозков весной
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетРост цен на продукты:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

По итогам нынешнего сезона донские садоводы потеряют минимум половину урожая яблок из-за негативных последствий весенних заморозков. Об этом заявил директор растениеводческого хозяйства «Рассвет» из Куйбышевского района Сергей Авакян. Его слова приводит Telegram-канал 161.RU.

Конечный ущерб от аномально низких температур, фиксировавшихся в апреле в Ростовской области (один из ключевых агрорегионов РФ), может быть еще выше, допустил он. Многие деревья не выдержали холода, из-за чего местные садоводы этим летом смогут собрать лишь 2-3 тысячи тонн яблок, посетовал Авакян. «Минимум половину садовых мы потеряем», — резюмировал он.

Проблемы с урожаем уже в значительной степени подняли цены на эти фрукты в регионе в среднем на 37 рублей. В настоящее время килограмм яблок обойдется покупателю в 150 рублей. Подобной динамике во многом поспособствовали наблюдающиеся в регионе перебои в поставках, из-за чего предложение в рознице сократилось.

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Ранее о проблеме доступности яблок на внутреннем рынке заявлял президент РФ Владимир Путин. Он назвал эти фрукты дефицитными и призвал власти решить сохраняющиеся трудности с поставками.

Рост цен на яблоки в стране фиксируется не первый год. В октябре 2024-го Россельхознадзор предупреждал, что из-за майских заморозков в центральном и северо-западном регионах страны урожай яблок составит всего 30-40 процентов от обычного. Это обстоятельство в конечном счете привело к почти двукратному росту цен на популярный продукт, из-за чего РФ пришлось обращаться за помощью к Северной Корее. В этом году кризисная ситуация может повториться.

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