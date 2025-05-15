Россиянам обещают перебои с вишней и черешней этим летом. Что об этом известно?

Mash: Сильные заморозки в регионах России погубили урожай черешни

Из-за апрельских и майских заморозков, которые затронули часть регионов России, аграрии столкнулись с угрозой потери урожая фруктов и ягод. О том, что непогода погубила значительную часть черешни и вишни, персиков и абрикосов, сообщает Telegram-канал Mash.

Telegram-каналы сообщили об уничтожении урожая ягод

Mash утверждает, что заморозки уничтожили почти весь урожай в Крыму, и в этом сезоне косточковых фруктов соберут вдвое меньше обычного.

«В Крыму почти весь урожай абрикосов погиб, черешня вымерзла на 60 процентов. Не меньше пострадали сливы, персики и черная смородина. В Ставропольском крае почти 50 процентов урожая черешни, абрикосов, слив и персиков находятся под угрозой гибели», — пишет Telegram-канал.

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Брянская область и другие регионы юга и Центральной России могут лишиться 40 процентов урожая фруктов из-за заморозков. В Союзе садоводов отмечают, что сильнее всего из-за холодов пострадали абрикосы, персики и черешня. Некоторые хозяйства успели принять меры по спасению деревьев (утепление, задымление, опрыскивание), но кто-то не успел спасти ничего.

Минсельхоз оценил сокращение урожая из-за заморозков на 20 процентов

Официальные данные в то же время куда более сдержанные. По словам главы Минсельхоза Дениса Кратюка, непогода действительно навредила черешне, сливам и персикам. Сильнее всего от заморозков пострадали сады в Бахчисарайском, Симферопольском, Кировском, Нижнегорском и Красногвардейском районах. Однако речи о двукратном сокращении урожая не идет: косточковых в этом году получат лишь на 20 процентов меньше, чем планировалось.

2-7 градусов Цельсия составила погодная аномалия в европейской части России, по данным Гидрометцентра

«К сожалению, факт повреждения растений у нас есть. Первыми пострадали ранние косточковые культуры: черешня, слива и, конечно же, наш крымский персик. На данный момент имеем минус 15-20 процентов черешни и минус 20 процентов по персику и сливе», — пояснил Кратюк.

Эксперты призывают не бить тревогу раньше времени

Глава Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) Оксана Лут признала, что майские заморозки привели к уничтожению более 100 тысяч гектаров посевов различных агрокультур, однако этот ущерб удалось компенсировать.

«Практически все уже пересеяно. То есть у нас почти не осталось без пересева площадей», — констатировала руководитель ведомства.

100 тыс. гектаров посевов агрокультур уничтожили майские заморозки

Глава ведомства сообщила, что урожайность пересеянных площадей будет ниже, многое будет зависеть от погоды и от того, сколько воды получат поля и сады.

«Посмотрим, какой будет дальше погода. Потому что следующий наш риск — это влага. Если будет влага — в принципе все компенсируется», — добавила Лут.

Косточковые наиболее сильно пострадали из-за непогоды, в то время как остальные отделались легким испугом.

Пощипало потенциальный урожай фруктов и ягод на юге России, сады довольно серьезно пострадали. Что касается фруктов и ягод, мы обнаружим проблемы позже. Они будут выражаться в очень высоких ценах на какую-нибудь черешню. Но в городах-миллионниках в последние годы очень много потребляют узбекскую продукцию. Если узбеки не подведут, то это в значительной мере может нивелировать проблему Дмитрий Рылько директор Института конъюнктуры аграрного рынка

В разговоре с РИА Новости кандидат сельскохозяйственных наук Сергей Кравцов отметил, что весенние заморозки, несомненно, повлияют на урожай вишни и черешни, так как при температуре ниже 13 градусов тепла опыление пчелами практически отсутствует. В то же время оценить ущерб от непогоды сейчас невозможно, так как близятся температурные качели мая и, исходя из опыта наблюдений, в 2025 году без урожая страна не останется.

В Минсельхозе Кубани заявили, что окончательный прогноз по урожаю черешни пока давать рано, это станет понятно после мониторинга на текущей неделе.

Ситуация в 2024-м была куда серьезнее

По данным Минсельхоза, последствия непогоды весной 2025 года оказались менее серьезными, чем в прошлом году. В 2024-м из-за заморозков было уничтожено в общей сложности более миллиона гектаров посевов. В этом году под удар попало около десяти процентов от прошлогоднего ущерба.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Так, в 2024-м цены на черешню из-за заморозков и засухи на юге России составляли от 400 до 800 рублей, тогда как годом ранее цена на нее была 150-500 рублей. В торговых точках цены за килограмм отечественной черешни доходили до 800-1500 рублей.

Из-за непогоды Россия лишилась части урожая клубники, малины, черешни и других ягод. Майские заморозки не перенесли более миллиона гектар посевов, включая 850 тысяч гектаров зерновых. Президент страны Владимир Путин оценил ущерб для сельского хозяйства в 1,2 процента урожая.