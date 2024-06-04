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20:30, 4 июня 2024Экономика

Путин оценил ущерб от заморозков в России

Путин: в результате заморозков в 21 регионе России погибло больше 1 % урожая

Фото: Globallookpress.com

Весной в 21 регионе России прошли заморозки, в результате холодов погибло более 1 процента урожая. Так ущерб для сельского хозяйства на совещании с членами правительства оценил президент страны Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

По словам главы государства, из-за заморозков пострадало порядка 1,2 процента урожая.

Ранее глава Министерства сельского хозяйства Оксана Лут заявила о возможном введении режима чрезвычайной ситуации из-за майских заморозков. Эта мера позволит фермерам взаимодействовать со страховыми компаниями для урегулирования убытков.

Вице-премьер Дмитрий Патрушев 31 мая заявил, что непогода в регионах навредила более миллиону гектаров посевов, из которых большая часть (850 тысяч гектаров) — зерновые. По его словам, некоторые субъекты уже ввели режим чрезвычайной ситуации, в остальных могут ввести режим ЧС федерального масштаба.

В результате заморозков пострадали урожай клубники, малины, черешни и других ягод. Как сообщил Telegram-канал Mash, из-за морозов земляника в России должна подорожать на 100 процентов — до шести тысяч рублей за один килограмм. По информации издания, в центральных районах России (Курской, Липецкой и Брянской областях) холода уничтожили до 90 процентов урожая ягод.

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