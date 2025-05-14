В Крыму анонсировали сокращение урожая персиков

Урожай персика, черешни и сливы в Крыму сократится из-за заморозков на 20 %

Ранний урожай косточковых культур в Крыму будет меньше на 20 процентов из-за весенних заморозков, анонсировал глава Минсельхоза региона Денис Кратюк, которого цитирует РИА Новости.

По словам министра, рассказавшего о проблемах, урон нанесен черешне, сливам и персикам, а наиболее сильно от заморозков пострадали сады в Бахчисарайском, Симферопольском, Кировском, Нижнегорском и Красногвардейском районах.

Ранее в другом регионе РФ, Воронежской области, заявили о подготовке к введению режима ЧС из-за того, что заморозки повредили там почти половину садов и ягодников.

В то же время жителей Подмосковья заверили, что холода не повлияют на дачные урожаи.

