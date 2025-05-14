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08:20, 14 мая 2025Экономика

В Крыму анонсировали сокращение урожая персиков

Урожай персика, черешни и сливы в Крыму сократится из-за заморозков на 20 %
Дмитрий Воронин

Фото: Unsplash

Ранний урожай косточковых культур в Крыму будет меньше на 20 процентов из-за весенних заморозков, анонсировал глава Минсельхоза региона Денис Кратюк, которого цитирует РИА Новости.

По словам министра, рассказавшего о проблемах, урон нанесен черешне, сливам и персикам, а наиболее сильно от заморозков пострадали сады в Бахчисарайском, Симферопольском, Кировском, Нижнегорском и Красногвардейском районах.

Ранее в другом регионе РФ, Воронежской области, заявили о подготовке к введению режима ЧС из-за того, что заморозки повредили там почти половину садов и ягодников.

В то же время жителей Подмосковья заверили, что холода не повлияют на дачные урожаи.

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