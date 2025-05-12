В российском регионе введут режим ЧС из-за последствий заморозков

В Воронежской области анонсировали вдвое меньший урожай фруктов из-за заморозков

Последствия заморозков, прошедших в Воронежской области в конце апреля — начале мая, могут привести к тому, что урожай фруктов и ягод в этом российском регионе окажется вдвое ниже ожидаемого. Об этом со ссылкой на пресс-службу местного правительства сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что на пониженных участках температура воздуха и почвы местами опускалась до минус 8-10 градусов, из-за чего пострадало более 30 тысяч гектаров посевов, а с наиболее тяжелыми последствиями стихии столкнулись садоводы, в ряде хозяйств которых погибло до 70 процентов завязей плодовых культур. Общую площадь поврежденных садов и ягодников власти оценили в 44 процента всех плодоносящих насаждений региона.

В связи с этим, анонсировал кабмин, в области решено подготовиться к введению режима чрезвычайной ситуации регионального уровня, позволяющему смягчить потери, в том числе получив страховое возмещение за погибший урожай.

До этого профильный союз производителей сообщил, что заморозки уничтожили 12 процентов будущего урожая сахарной свеклы. Посевы сильнее всего пострадали в Белгородской и Липецкой, а также в Курской областях. Также о проблемах со значительными долями от их объема, по данным садоводов, речь идет на юге России.