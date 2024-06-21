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13:47, 21 июня 2024Экономика

Пострадавшим от заморозков садоводам захотели выплатить компенсации

Минсельхоз предложил выплатить компенсации пострадавшим от заморозков садоводам

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Минсельхоз России предложил выплатить компенсации садоводам, пострадавшим от майских заморозков. Об этом стало известно агентству «Прайм».

«С точки зрения садоводства мы, как вы знаете, ввели режим федерального ЧС, и будем обращаться в правительство с просьбой выплатить компенсацию нашим садоводам», — заявила глава Минсельхоза Оксана Лут.

Ранее сообщалось, что майские заморозки не перенести более миллиона гектар посевов, включая 850 тысяч гектаров зерновых.

Из-за непогоды Россия лишилась части урожая клубники, малины, черешни и других ягод. Эксперты призвали не опасаться дефицита этих продуктов.

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      Александра Качан
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