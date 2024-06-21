Пострадавшим от заморозков садоводам захотели выплатить компенсации

Минсельхоз России предложил выплатить компенсации садоводам, пострадавшим от майских заморозков. Об этом стало известно агентству «Прайм».
«С точки зрения садоводства мы, как вы знаете, ввели режим федерального ЧС, и будем обращаться в правительство с просьбой выплатить компенсацию нашим садоводам», — заявила глава Минсельхоза Оксана Лут.
Ранее сообщалось, что майские заморозки не перенести более миллиона гектар посевов, включая 850 тысяч гектаров зерновых.
Из-за непогоды Россия лишилась части урожая клубники, малины, черешни и других ягод. Эксперты призвали не опасаться дефицита этих продуктов.