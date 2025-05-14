Минсельхоз раскрыл ущерб посевам из-за майских заморозков

Глава Минсельхоза Лут: Непогода уничтожила свыше 100 тысяч гектаров посевов

Неблагоприятные погодные условия в мае привели к уничтожению свыше 100 тысяч гектаров посевов различных агрокультур. О значительном ущербе из-за заморозков заявила глава Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) Оксана Лут, ее слова приводит ТАСС.

Негативные последствия непогоды в пострадавших российских регионах к настоящему времени почти полностью удалось компенсировать, отметила руководитель ведомства. «Практически все уже пересеяно. То есть у нас почти не осталось без пересева площадей», — констатировала Лут.

Последствия непогоды весной 2025 года оказались менее серьезными, чем в прошлом году, добавила она. В 2024-м из-за заморозков было уничтожено в общей сложности более миллиона гектаров посевов. В этом году под ударом оказалось около десяти процентов от прошлогоднего ущерба, заключила глава Минсельхоза.

Одним из пострадавших регионов в результате майских заморозков оказалась Воронежская область. В пресс-службе местного правительства ранее сообщили о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в регионе из-за непогоды. Из-за резкого похолодания урожай фруктов и ягод там с большой долей вероятности окажется вдвое ниже ожидаемого. Непогода затронула свыше 30 тысяч гектаров посевов, а местные садоводы потеряли до 70 процентов завязей плодовых культур. В итоге под угрозой оказалось порядка 44 процентов всех плодоносящих насаждений региона.

До этого профильный союз производителей сообщил, что заморозки уничтожили 12 процентов будущего урожая сахарной свеклы. Эпицентрами погодного бедствия стали Белгородская, Липецкая и Курская области. В значительной степени пострадали посевы большей части южных регионов России. Из-за непогоды в Краснодарском крае замерзли абрикосы, сливы, черешня, инжир, в меньшей степени заморозки затронули поздние груши, айву и яблони.