Россиянка обратилась в Следственный комитет из-за страшных последствий эпиляции

Москвичка Нефедова обратилась в Следственный комитет из-за ожогов на ногах после эпиляции

Россиянка Екатерина Нефедова обратилась в Следственный комитет (СК) России из-за страшных последствий лазерной эпиляции в столичной клинике. Подробности публикует Baza.

29-летняя москвичка рассказала, что во время процедуры чувствовала сильное жжение, однако мастер продолжила сеанс. По словам женщины, дома кожа на ее ногах покрылась корочкой, из-за чего следующие два месяца она лечилась по рекомендациям клиники, но на месте ожогов лишь появились огромные пигментные пятна.

На повторном приеме, как отмечает Нефедова, ей предложили план лечения пятен, включавший в себя пилинг и фотоомоложение BBL. После этих манипуляций боль вернулась, а вместе с ней пришли бессонница и лихорадка, рассказала пострадавшая.

Тогда россиянка обратилась к врачам, которые рассказали, что такие ожоги нельзя было лечить агрессивными процедурами. В итоге у Нефедовой диагностировали ожоги I-II степени и стойкие изменения кожи. Она также пожаловалась на психологическую травму из-за необратимых изменений внешности.

Героиня материала призналась, что решила написать заявление в СК, когда узнала, что персонал клиники переписал ее медицинскую карту. Сотрудники также отвергли ее обвинения в халатности и заявили, что проблемы со здоровьем у клиентки якобы начались во время ее отпуска в Индонезии.

В марте россиянка показала выросшие после лазерной эпиляции волосы на лице.