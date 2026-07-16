Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:19, 16 июля 2026Наука и техника

Российская «Паутина» защитит от БПЛА

Госкорпорация «Ростех» представила комплекс «Паутина» для защиты от БПЛА
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Stringer / Reuters

«Ростех» представил комплекс «Паутина» для защиты от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в Telegram сообщила госкорпорация.

Изделие, способное защищать объекты любой площади и высотой более 25 метров, разработано компаниями «РТ-Проектные технологии» и «Стандарт Электрик». «Комплекс состоит из несущих колонн, силовой сети и опор», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что комплекс способен остановить летящий на скорости 250 километров в час 200-килограммовый беспилотник.

Материалы по теме:
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022

В марте «Ростех» сообщил, что холдинг «Росэл» создал устройство «ПРЕС-ВМ» для защиты работающего в потенциально опасных зонах автотранспорта от дронов.

В ноябре госкорпорация рассказала, что этот же холдинг создал новый антидрон линейки «СЕРП» для защиты мостов от БПЛА.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Владельцы культовой передачи «Каламбур» вывели миллионы рублей из России на Украину
    Россиян предостерегли от снятия стресса алкоголем
    В России вырос средний размер выданного потребкредита
    Россиянам назвали профессии с доходом от 250 тысяч рублей на удаленке
    Вэнс сделал неожиданное признание об одном провале администрации Трампа
    Названа цель массированной атаки ВСУ на Россию
    Телеведущий из Италии словами «мультик ваш прославился везде» описал «Машу и Медведя»
    Россиянам напомнили о преимуществе некоторых автомобилистов на АЗС
    Женщина решила спасти летучую мышь и едва не умерла
    Российский фондовый рынок ускорил снижение
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok