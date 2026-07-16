Иностранка с золотыми слитками в подошве попала под уголовное дело в России

В Приамурье иностранка везла в подошве обуви золотые слитки на 24 млн рублей

Иностранка пыталась вывезти из Приамурья золотые слитки стоимостью более 24 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Забайкальском линейном управлении МВД России на транспорте.

По версии следствия, 38-летняя гражданка одного из государств Восточной Азии хотела заработать и вступила в сговор с неустановленным лицом. Она спрятала в подошву обуви 2 килограмма золота и 290 граммов серебра и должна была вывезти их из страны. Увесистые слитки обнаружили в ходе досмотра при прохождении таможенного контроля в пункте пропуска в Благовещенске.

Было возбуждено уголовное дело по статьям о контрабанде и незаконном обороте драгоценных металлов.

Ранее сообщалось, что в Приамурье мужчину осудили почти на два года условно за попытку переслать три золотых слитка.

