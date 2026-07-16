Владельцы культовой передачи «Каламбур» вывели миллионы рублей из России на Украину

Владельцы украинской передачи «Каламбур» за год вывели из России 89 миллионов рублей

Владельцы культовой передачи «Каламбур» за год вывели миллионы рублей из России на Украину. Об этом сообщает Shot в Telegram.

По данным издания, за 2025 год выручка программы в России составила 91 миллион рублей. Из них 89 миллионов рублей были выведены через американскую компанию на Украину.

Первые серии «Каламбура» были сняты в 1996 году в Харькове. В том же году программа была продана российскому каналу ОРТ, где ее показывали до 2000 года. С 2000 по 2001 год передача выходила на РТР. При этом юридическое управление проектом с самого начала осуществлялось через американскую фирму: в 1997 году в США создали компанию AFL Productions, которая зарегистрировала в России дочернее юридическое лицо ООО «Мэриот».

Всего было снято 136 выпусков «Каламбура». С 2003 по 2009 год повторы выходили на каналах ТНТ и ДТВ. В 2012-2014 и 2018-2021 годах — на канале «Перец» (нынешнее название — «Че»). С 2024 года отреставрированный архив программы выходит на канале НВВ.

В настоящее время «Мэриот» зарабатывает на показе повторов, а также на музыке из передачи. Кроме того, россиянам сегодня предлагают эксклюзивные выпуски «Каламбура» за подписку от 50 рублей в месяц.

Также отмечается, что главные актеры программы — Юрий Стыцковский, Алексей Агопьян, Татьяна Иванова и Вадим Набоков — живут в Одессе и активно общаются с поклонниками из России на русском языке.

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