Звезда культового российско-украинского шоу 90-х рассказал об эмиграции

Автор проекта «Маски-шоу» Делиев не планировал надолго переезжать во Францию
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Автор российско-украинского юмористического проекта «Маски-шоу», народный артист Украины Георгий Делиев заявил, что, переехав во Францию, не планировал оставаться там надолго. Об этом он рассказал в беседе с российской телеведущей Татьяной Лазаревой (внесена Минюстом России в реестр иноагентов и в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) на YouTube.

По словам Делиева, он переехал во Францию в 2022 году. «Я оказался во Франции, в начале надеясь, что это все ненадолго. В какой-то момент я понял, что надо уже привыкать здесь жить», — добавил он. Артист указал, что его дочь с внучкой тоже эмигрировали в эту страну.

Делиев также отметил, что периодически приезжает в Одессу. Как пояснил звезда культового шоу 90-х, там он видится с родными и близкими.

Ранее бьюти-блогерша Наталина Клюева, уехавшая из России и живущая в Сербии, раскрыла сложность эмиграции. Она пожаловалась на трудности жизни за рубежом словами «сложно все».

