Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:31, 12 августа 2025Интернет и СМИ

Уехавшая из России блогерша пожаловалась на жизнь в эмиграции словами «сложно все»

Уехавшая из России блогерша Наталина Mua заявила, что в эмиграции сложно все
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: «DAВАЙ» / Youtube

Российская бьюти-блогерша Наталина Клюева (известна как Наталина Mua), уехавшая из России и живущая в Сербии, раскрыла сложность эмиграции. На эту тему она высказалась в беседе с YouTube-проектом «Давай».

Клюева пожаловалась на трудности жизни за рубежом словами «сложно все». «Тебе в магазин сложно сходить. Ты, например, языка не знаешь. Видишь, допустим, как человек упал на улице, ты не можешь в скорую позвонить», — заявила она.

Блогерша добавила, что после переезда за границу столкнулась с частичной потерей популярности. «У меня было ощущение, как у звезд моего детства 90-х, которых все забыли», — призналась она. Вместе с тем, как заверила Клюева, сейчас она спокойнее относится к этим трудностям.

Ранее российский стендап-комик Данила Поперечный (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), переехавший в США, пожаловался на дорогую жизнь в Лос-Анджелесе. Он также предостерег желающих переехать в Америку от жизни в этом городе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Но я не знаю дату». Зеленский заявил, что встретится с Путиным и Трампом

    Появились подробности о гибели бывшего чемпиона мира по кикбоксингу в 50 лет

    Россияне устремились в одну страну Азии после запуска прямых рейсов

    В Госдуме предложили сократить число детей мигрантов в школах

    Европейскому автопрому предсказали миллиардные убытки

    На Западе сделали мрачный прогноз о будущем Украины

    Экономист высказался об источниках финансирования возможного повышения декретных

    Беременную Регину Тодоренко обругали в сети за танцы в бикини

    Дважды наехавший на людей водитель самосвала сбежал из России

    Принц Гарри и Меган Маркл стали еще богаче вопреки ожиданиям ненавистников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости