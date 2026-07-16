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Забота о себе
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10:33, 16 июля 2026Забота о себе

Врач объяснил причину боли в суставах перед дождем

Ортопед Джайна: Суставы болят из-за падения атмосферного давления перед дождем
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: GBJSTOCK / Shutterstock / Fotodom

Боль в коленях и других суставах перед дождем — это не воображаемый недуг, а реальная проблема, заявил врач-ортопед Ануджа Джайна. О причинах того, почему суставы реагируют на изменения погоды, он рассказал в беседе с The Times of India.

Наиболее чувствительными к переменам погоды врач считает людей с остеопорозом. По его словам, это объясняется тем, что у них повреждены ткани хряща, поэтому даже небольшое воздействие, например при падении атмосферного давления, может усилить чувствительность.

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«Дождь редко идет сам по себе. Обычно он сопровождается падением атмосферного давления, повышенной влажностью и понижением температуры. Каждое из этих изменений может повлиять на работу сустава», — заявил Джайна. Он пояснил, что при падении давления ткани вокруг суставов расширяются и могут давить на нервы, что вызывает боль. Похолодание же заставляет мышцы сильнее напрягаться, что ведет к более выраженной скованности движений.

Кроме того, специалист отметил, что в плохую погоду боль может усиливаться из-за того, что люди больше времени проводят без движения. Суставы из-за этого слабеют и начинают болеть.

Ранее врачи-физиотерапевты Валери Роджерс, Итан Триплетт и Алекс Хилл рассказали, что привычка сидеть нога на ногу может привести к нарушению осанки. Чтобы предотвратить это, они посоветовали чаще менять положение тела в сидячем положении и каждый час вставать и разминаться.

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