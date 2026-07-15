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Забота о себе
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12:34, 15 июля 2026Забота о себе

Врач предупредила о последствиях привычки сидеть нога на ногу

Врач Триплетт: Привычка сидеть нога на ногу может привести к перекосу таза и боли в спине
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Farknot Architect / Shutterstock / Fotodom

Привычка долго сидеть, закинув одну ногу на другую, может привести к нарушению осанки и мышечному дисбалансу. Об этих последствиях предупредили врачи-физиотерапевты Валери Роджерс, Итан Триплетт и Алекс Хилл, с которыми побеседовало издание HuffPost.

По словам Роджерса, сама по себе такая поза не считается опасной и может даже давать дополнительную поддержку спине. Однако при длительном нахождении в таком положении снижается активность мышц, отвечающих за поддержание правильной осанки. «Я всегда говорю своим пациентам: "Лучшая поза для осанки — это любая поза, кроме той, в которой вы сидите прямо сейчас» — отметил Триплетт, объяснив, что для позвоночника полезно как можно чаще менять положение тела.

Физиотерапевт добавил, что привычка сидеть нога на ногу со временем может привести к перекосу таза, напряжению мышц и боли в спине и шее. Кроме того, такая поза временно повышает давление, поэтому во время медицинских измерений пациентов обычно просят поставить обе стопы на пол.

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Хилл также отметил, что главная проблема для тела заключается не в положении ног, а в том, как долго человек сидит без движения. Он рекомендовал делать перерывы каждые 30 минут, вставать и двигаться, чтобы снизить нагрузку на мышцы и суставы.

Ранее психолог Меган Гленн заявила, что сидячий образ жизни является главным врагом молодости и долголетия. По ее словам, отсутствие движения ускоряет старение тела и мозга.

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