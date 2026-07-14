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Забота о себе
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15:31, 14 июля 2026Забота о себе

Раскрыт главный враг молодости и хорошего самочувствия

Психолог Гленн назвала сидячий образ жизни главной ускоряющей старение привычкой
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Anatoliy Karlyuk / Shutterstock / Fotodom

Сидячий образ жизни со временем приводит ко множеству проблем со здоровьем, заявила психолог Меган Гленн. О том, чем опасен недостаток движения, она и ученый, профессор Гарвардского университета Дэвид Синклер, рассказали изданию Yahoo Health.

Гленн назвала сидячий образ жизни главным врагом молодости и хорошего самочувствия. По ее словам, привычка проводить много времени практически без движения незаметно ускоряет старение не только лица и тела, но и мозга.

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Синклер добавил, что многочисленные исследования показали, что малоподвижный образ жизни провоцирует снижение притока крови к мозгу и инсулинорезистентность. Также эта привычка повышает риск появления когнитивных проблем.

По словам специалиста, чтобы избежать этих рисков, не нужно обязательно ходить в спортзал. Синклер заверил, что достаточно ежедневно гулять и в течение дня регулярно делать активные перерывы в работе.

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