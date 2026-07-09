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14:41, 9 июля 2026Из жизни

Девушка осталась без пилота во время учебного полета и сама посадила самолет

В Аргентине инструктор покончил с собой во время полета и оставил ученицу за штурвалом
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Bychykhin Olexandr / Shutterstock / Fotodom

В провинции Кордова, Аргентина, инструктор летной школы оставил курсантку одну во время учебного полета и вынудил ее посадить самолет самостоятельно. Об этом сообщает La Voz.

42-летний Леандро Бертаццо вел практическое занятие для девушки. Во время полета он неожиданно покончил с собой и оставил ученицу одну за штурвалом. Сначала девушка думала, что инструктор ее разыгрывает, однако вскоре осознала всю серьезность ситуации. Она срочно отправила сообщение о произошедшем диспетчеру и завершила полет в одиночку.

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Позднее останки Бертаццо нашли на земле. Директор летной школы описал пилота как замечательного человека, но признал, что последнее время переживал о его моральном состоянии. По словам семьи Бертаццо, за неделю до последнего полета он обращался за помощью в психиатрическую клинику.

Ранее сообщалось, что в Австралии двухмоторный самолет разрушился при взлете. Его обломки упали в воду, кишащую крокодилами.

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