11:13, 9 апреля 2026

Самолет упал в кишащую крокодилами воду

В Австралии самолет упал в воду, кишащую крокодилами
Олег Парамонов
Фото: Chris Lawton / Unsplash

В Австралии двухмоторный самолет разрушился при взлете. Об этом сообщает издание News.com.au.

После взлета самолет King Air, которым управлял 32-летний Томас Ниит, поднялся на 45 метров, а затем начал терять высоту и столкнулся с деревом. Поисковая операция затруднялась тем, что обломки самолета упали в воду, кишащую крокодилами. Спасти пилота не удалось.

Причины катастрофы пока не установлены. Специалисты изучат данные управления воздушным движением, метеорологическую информацию и оборудование, извлеченное с места крушения.

Материалы по теме:
«За бортом по своей воле». Как простой врач пересек Атлантику на надувной лодке и доказал всем свое бесстрашие
«За бортом по своей воле».Как простой врач пересек Атлантику на надувной лодке и доказал всем свое бесстрашие
16 мая 2021
72 дня в вечности. 49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?
72 дня в вечности.49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?
7 мая 2021

Ранее сообщалось, что пассажиры разбившегося в Колумбии самолета пережили 36 часов в кишащем крокодилами и змеями болоте. Позже выжившие рассказали, что видели поблизости кайманов, но хищники ни разу не приблизились — вероятно, из-за сильного запаха авиационного топлива.

    Последние новости

    Зеленский высказался о раскритиковавшем Украину Вэнсе

    Крупный российский мясокомбинат собрались обанкротить

    Лавров раскрыл статус переговоров России и США по Украине

    Иран призвал Трампа надеть собачий поводок на Израиль

    Большинство украинских депутатов прогуляли заседание Верховной Рады

    Похудевшие люди поделились неочевидными секретами потери веса без препаратов

    Фура влетела в припаркованные на обочине машины во Владивостоке

    Ирина Дубцова высказалась о невесте сына

    Алена Водонаева назвала самокатчиков целлюлитными хряками

    Пашинян анонсировал новую встречу с Путиным после жесткого разговора

    Все новости
