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19:08, 5 мая 2025Из жизни

Пассажиры разбившегося самолета пережили 36 часов в кишащем крокодилами и змеями болоте

В Колумбии пассажиры разбившегося самолета провели две ночи в болоте с кайманами
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Bolivian Defense Ministry

Пассажирам разбившегося самолета пришлось выживать в джунглях Колумбии 36 часов. Об этом пишет Independent.

Четверо пассажиров — три женщины и шестилетний мальчик — в начале мая совершали перелет на легкомоторном самолете из деревни Баурес в город Тринидад, когда у воздушного судна отказал двигатель. 27-летний пилот Пабло Андрес Веларде попытался совершить посадку на поляне рядом с заболоченным водоемом в пойме Амазонки. Однако ему не удалось успешно завершить маневр: самолет сильно ударился о воду, перевернулся и упал в воду. Все пять человек, находившиеся на борту, получили травмы в результате жесткой посадки, но смогли выбраться из салона на фюзеляж.

Самолет упал в джунглях — вдалеке от крупных дорог и населенных пунктов. У выживших не было питьевой воды, а из еды была лишь упаковка муки маниока. Пить воду из водоема было невозможно, потому что в ней было разлито топливо. Несмотря на то, что Веларде успел сообщить о крушении по рации, выжившие безрезультатно ждали спасения почти двое суток. Они провели две ночи в болоте, кишащем крокодилами-кайманами и змеями. Утром третьего дня людей по счастливой случайности спасли проезжавшие мимо на моторной лодке рыбаки. Они были удивлены, что пассажирам удалось пережить такое крушение.

Позже выжившие рассказали, что видели поблизости кайманов, но хищники ни разу не приблизились — вероятно, из-за сильного запаха авиационного топлива. Главной проблемой оказались москиты, которые не давали пассажирам и пилоту спать. Всем спасенным оказали медицинскую помощь и прописали антибиотики, чтобы вылечить инфицированные раны и порезы. Никто, кроме тети мальчика, которая получила серьезную травму при падении, не пострадал.

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