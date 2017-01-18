Российские отели включат в чеки курортный сбор

Отели, санатории и пансионаты Ставропольского края включат в стоимость проживания курортный сбор. Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что новая строка появится в чеках за проживание лишь у тех постояльцев, кто будет находиться в курортном городе более суток. Размер доплаты составит 100 рублей в день.

В соседнем Краснодарском крае сбор будут взимать налоговые службы. При этом его размеры на данный момент не определены.

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В Крыму контроль за числом туристов, а также оплату сборов предлагают внедрить на въездах в республику, а также на паромной переправе и в аэропорту Симферополя. При этом, как именно власти будут отделять отдыхающих от командировочных, а также определять, в какой именно город едет путешественник, неизвестно. По словам главы республики Сергея Аксенова, с туристов достаточно брать 50 рублей в сутки.

В Алтайском крае называют сумму в два раза больше, однако здесь также не определились с механизмом оплаты.

В конце декабря прошлого года сообщалось, что власти Севастополя отложили введение курортного сбора.

В сентябре ввести в стране курортный сбор поручил правительству президент России Владимир Путин. Распоряжение главы государства должно быть выполнено до 1 марта 2017 года.