Власти Севастополя отложили введение курортного сбора

Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что город пока не готов к введению курортного сбора. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщает «Интерфакс».

«Мы попросили (правительство — прим. «Ленты.ру») позже подключить нас к этому проекту», — рассказал Овсянников. Он добавил, что данное обстоятельство не помешает введению сбора в Крыму, так как налог будет взиматься по месту проживания туриста.

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Чиновник объяснил такую позицию тем, что в Севастополе официально работает лишь небольшое число отелей и иных средств размещения. Значительная часть местного туристического сектора находится в «тени», отметил он. По мнению Овсянникова, в связи с этим собирать налог будет затруднительно. В частности, административные расходы на взимание сбора с одного отдыхающего могут составить порядка 50 рублей.

В сентябре глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что размер вышеупомянутой пошлины должен составить 50 рублей. Министр туризма республики Сергей Стрельбицкий выразил мнение, что с туристов следует взимать по 300 рублей с человека.

Ранее в том же месяце ввести в стране курортный сбор поручил правительству президент России Владимир Путин. Распоряжение главы государства должно быть выполнено до 1 марта 2017 года.

Данное нововведение будет опробовано в Крыму, а также в Алтайском, Ставропольском и Краснодарском крае. Предполагается, что с туристов будут взимать налог в гостиницах и пансионатах. Точная сумма сбора пока не определена.

