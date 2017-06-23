Госдума одобрила законопроект о курортном сборе

Госдума приняла в первом чтении законопроект о курортном сборе. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Депутаты должны предоставить поправки ко второму чтению документа до 2 июля. Законопроект предусматривает эксперимент по введению такого налога в 2018-2022 годах в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

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Предполагается, что размер сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой не должен превышать 100 рублей в сутки с человека. Сумма налога может варьироваться в зависимости от сезонности, времени пребывания туриста в объекте размещения, местонахождения курорта и других факторов. Сбор также может быть и отменен, если такое решение примут местные власти.

От уплаты налога хотят освободить Героев Советского Союза, Героев России, Героев Социалистического труда, Героев труда РФ, ветеранов войн, инвалидов 1-2 группы, малоимущие семьи и другие льготные категории граждан.

Средства от такого сбора планируется направить на развитие курортной инфраструктуры регионов. По итогам эксперимента власти решат, нужно ли вводить подобный налог на всей территории страны.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил провести парламентские слушания на данную тему с участием мэров курортных городов и представителей турбизнеса. По его словам, важно обсудить вопрос на местах с избирателями, передают dni.ru.

Правительство внесло данный законопроект в Госдуму в начале мая. Президент России Владимир Путин поручил ввести курортный сбор в сентябре 2016 года.