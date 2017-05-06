Правительство внесло в Госдуму законопроект о курортном сборе

Правительство внесло на рассмотрение в Государственную Думу законопроект о введении курортного сбора в нескольких регионах России. Документ опубликован на сайте кабмина в субботу, 6 мая.

«Законопроектом предусматривается проведение с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года включительно эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой (курортный сбор) в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях», — говорится в тексте. Отмечается, что размер сбора не будет превышать 100 рублей.