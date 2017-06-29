Особенности ненавязчивого русского сервиса

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Что думают об отдыхе на отечественных курортах отпускники

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Plainpicture RM / Dona
Фото: Plainpicture RM / Dona / Diomedia.com

Пыль, плесень, насекомые, неприятные запахи, чужое нижнее белье в номере и отсутствие воды. С чем еще приходится столкнуться бюджетному туристу, отдыхающему на курортах постсоветского пространства? По просьбе «Ленты.ру» туристический сервис TVIL.RU собрал наиболее показательные отзывы россиян об отечественных курортах.

Эстетическое унижение

«Заселились в номер, в котором вообще нет кухни, есть лишь тумба с плитой. Мыть посуду и фрукты, а также сливать макароны в туалете, возле унитаза, приятного мало. Предоставляемый на кухне набор посуды — это просто какое-то старье, разносортные и разноразмерные хлебалки и миски, а для вина вообще стаканы! Это же просто какое-то эстетическое унижение! Неужели бокалы для вина поставить нельзя?»

Как в лесу

«Забронировав номер, мы и предположить не могли, что название мини-гостиницы "Затерянный рай" следует воспринимать буквально! Да, тишина, покой и до моря полтора километра, как и заявлено, но дом расположен в лесу и изнутри больше напоминает то ли частный сектор, то ли вообще крестьянскую землянку. В номерах очень темно, маленькие окна и пахнет сыростью. В итоге мы отказались от идеи настолько менять свой жизненный уклад на время отпуска, чтобы почувствовать себя лесными жителями, и нашли себе другие апартаменты».

Разводящий

«Во всех сферах деятельности есть свои посредники. Меня встретил "разводящий" — человек, "умеющий решать вопросы". Он предложил мне вариант размещения на мой бюджет, предупредив, что если этот не устроит, то следующий вариант дороже, но лучше. И так осматривать жилье с ним можно до бесконечности, он ведь "разводящий"!»

Икона и дела житейские

«Забронировали трехкомнатную квартиру — по предварительной договоренности все было хорошо. Мы приехали поздно ночью. Хозяйка нас встретила, все показала, отдала ключи и ушла. В процессе разбора вещей обнаружился ряд недоразумений. Во-первых, в одной из комнат был ковер, видимо когда-то использовавшийся котом в качестве туалета: запах стоял неимоверный. Во-вторых, на матрасе с наматрасником были пятна запекшейся крови, а в третьей комнате вообще коренными жителями являлись муравьи.

В-третьих, в одной из комнат на стене висела икона, которая в итоге и стала причиной нашего конфликта с хозяйкой. Мы толерантные люди, но религиозная символика не входила в планы нашего отпуска. Икону мы сняли и положили в шкаф. Это крайне возмутило хозяйку. Мы объяснили свою позицию и предложили ей просто забрать икону, чтобы с ней ничего здесь не случилось, раз уж она так ею дорожит. Реакция хозяйки была следующей (цитата): "Вы тут в гостях, а мы тут живем, и это — наши правила! А то, что вы заплатили деньги, ничего не значит! Требовательные вы слишком в своем Петербурге! " В итоге мы расстались с хозяйкой на следующий же день, нашли другое жилье без подобных проблем».

Нет разврату!

«Мы с моей девушкой встречаемся давно и собираемся пожениться, а прошлым летом вместе поехали отдыхать. Я, конечно, и раньше слышал о том, что есть фанатичные поборники нравственности, но никогда не думал, что мне доведется встретить их живых представителей.

Приехали по брони в мини-отель. На территории обратили внимание на то, что все очень аккуратно, везде идеальные клумбы, нет ничего облупившегося и обшарпанного — все в идеальном порядке, чинно и благородно. Зашли в дом, познакомились с хозяйкой — приятной женщиной лет шестидесяти. И один из первых вопросов, которые она нам задала, был "А вы женаты? ", на что мы ответили, что собираемся пожениться. Она заулыбалась, сказала, что это отличная идея и что мы красивая пара. Затемвзяла ключи и повела нас в номер. Каково же было наше удивление, когда мы увидели две одноместные кровати по разные стороны от тяжеленного старого массивного дубового шифоньера, да притом если попытаться их сдвинуть, места в комнате практически совсем не останется.

Первая наша мысль была, что она что-то перепутала, поэтому мы вежливо попросили поселить нас в номер с двуспальной кроватью, на что получили ответ: "Номера с двуспальными кроватями — только для семейных пар! А вы, раз пока еще не женаты, должны спать порознь. Не бывать разврату в этом доме, ни в коем случае! " От удивления мы даже не нашлись что ответить. На следующий день нашли другое жилье, благожелательно распрощавшись с этой хозяйкой. Скандалить не стали, но теперь это наша любимая байка об отдыхе!»

Половинки белья

«В нашей гостинице отдельным шиком было постельное белье. Это были половины (!) простыней, на которые нельзя нормально улечься, а тем более ими укрыться».

Пожары и паника

«Я весь отдых переживала за пожарную безопасность, так как в одном доме по соседству загорелась проводка. Это было очень страшно: все повыбегали и начали отгонять машины. А еще каждый вечер вырубалось электричество, как я поняла — из-за микроволновки (ее включали этажом выше). А в темное время суток на кухне и в душе я встречала огромных "ночных жильцов" — тараканов».

Выйти из сумрака!

«Нам номер был предоставлен в сумрачном помещении, где не было дневного света. Он туда просто не доходил по причине выхода окна в темный тамбур (арку). Создавалось впечатление, что живешь в подвальном помещении. Кухня маленькая, негде даже присесть. Соседка, подруга по несчастью, рассказала нам, что когда ей дали такой же номер — она проплакала двое суток. В общем, мы решили, что нервы дороже, и через пару дней съехали».

Новый трудовой опыт

«Хозяйка квартиры, в которой мы отдыхали, решила ее продавать. Мы об этом узнали только на следующий день после приезда, когда она прислала сообщение: ей нужно показать квартиру потенциальным покупателям. В назначенный день покупатели не смогли, вместо них пришли одни агенты. Тут выяснилось, что теперь нам нужно показывать квартиру, а хозяйка уехала отдыхать.

Я отказалась этим заниматься в неудобное для меня время (в удобное для меня — не могли покупатели). Затем хозяйка поставила меня перед фактом, что приедет ее водитель и покажет квартиру в то время, когда удобно покупателям, что он и сделал, пока нас не было дома. В другой день, придя домой, я обнаружила открытую дверь в квартиру, где все наши вещи, среди которых топчутся три незнакомых мне человека. Оказывается, подруга хозяйки дала им ключи, чтобы они сделали подробные фото квартиры, и они убрали все наши вещи, чтобы сделать фото. Я всех выгнала.

В итоге весь свой отдых я каждый день получала от нее известия либо о том, что кто-то придет смотреть квартиру, либо что ее надо показать, а между тем я приехала отдыхать, а не заниматься решением проблем других людей».

Ночная поездка по городу

«По предварительной брони и договоренности нас встретил человек на автовокзале. Пользуясь тем, что мы не знаем город, начал возить по другим адресам, предлагая пожить то там, то здесь, расхваливая (в темноте!) эти дома и говоря о том, что здесь лучше, чем то, что мы бронировали, ближе к пляжу и так далее. Этот ушлый хапуга с полчаса катал нас по темным закоулкам окраины, по частному сектору, но в конце концов привез по нужному адресу.

На фото предлагаемое жилье никак не соответствовало тому месту, куда предложено было заселиться. Здесь нужно было подниматься на третий этаж по металлической винтовой лестнице, шже была глухая комната-конура без окон и вентиляции. После того как мы подняли скандал, он увез нас к какой-то "знакомой", где нам все понравилось, мы заселились и провели хороший отпуск!»

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