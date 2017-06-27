Google назвал любимые места российских туристов

Внутренние направления стали лидером по количеству туристических запросов, сделанных российскими пользователями Google в 2016 году. Такая информация опубликована в посвященном индустрии путешествий блоге Travel Hub Russia.

На втором месте по данному показателю — Турция, рассказала менеджер сегмента Travel&Tech Industry в московском офисе Google Евгения Олеринская. Таиланд замыкает тройку.

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Четвертая позиция досталась Италии, пятая — Испании. В топ наиболее интересующих российских туристов государств также вошли Греция, США, Кипр и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

По данным Google, число поисковых запросов касательно отдыха в Турции в 2016 году выросло на 718 процентов по сравнению с 2015-м. На 45 процентов увеличился интерес россиян к ОАЭ, на 42 — к Греции.

В тройку наиболее востребованных для путешествий городов России в 2016 году попали Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Ранее Google сообщал, что доля самостоятельных туристов среди российских пользователей сервиса увеличилась с 27 до 33 процентов в 2016 году. Соответствующих поисковых запросов в прошлом году стало на 50 процентов больше, чем в 2015-м. В первом квартале 2017 года этот показатель вырос на 73 процента.