Названо самое популярное у семейных россиян летнее направление отдыха

Болгарский город Бургас этим оказался самым популярным летним направлением у семейных путешественников из России. Об этом эксперты туристического сервиса OneTwoTrip в понедельник, 5 июня, рассказали корреспонденту «Ленты.ру».

Специалисты пришли к таким выводам, изучив информацию о забронированных на июнь-август авиабилетах. Они также выяснили, что перелет из России в Бургас и обратно обойдется одному человеку в среднем в 17,9 тысячи рублей.

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На втором месте по востребованности находится Анталья. Билет на турецкий курорт стоит примерно 15 тысяч рублей в оба конца. Замыкает топ-3 Сочи с результатом в 7,5 тысячи рублей.

В пятерку лидеров также попали Крым и город Ларнака на Кипре. Улететь на Симферополь можно за 9,3 тысячи рублей, а в Ларнаку — за 14,5 тысячи.

В конце мая сообщалось, что самым популярным российским курортом для отдыха с детьми летом был признан Сочи.

